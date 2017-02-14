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Минское "Динамо" сыграет с "Ладой" без главного тренера

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Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт пропустил утреннюю раскатку команды в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщает официальный сайт белорусской команды. Специалист простудился во время поездок с национальной сборной в Словакию и, как отмечается, временно вынужден воздерживаться от активных тренировок.

Вместо него командой на тренировке руководил его помощник Рон Паско, который будет выполнять обязанности главного тренера и во время матча с клубом из Тольятти. "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции и обеспечило себе участие в плей-офф.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/matchi/poymat-potok-polozhitelnoy-energii-dinamovskaya-raskatka/

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