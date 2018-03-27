Минское "Динамо" сохранит тренерский штаб

Тренерский штаб минского "Динамо"​ во главе с канадцем Горди Дуайером продолжит свою работу в следующем сезоне. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич.

– Определенная положительная динамика была достигнута, – приводит БелТА слова Шуневича. – И тренерский штаб сегодня находится на марше, как говорят военные. Поэтому менять коней на переправе считаю нецелесообразным, надо дать еще один шанс развить все положительное, что было в клубе, и попытаться доставить большее удовольствие нашим болельщикам, чем это мы сделали в сезоне 2017/2018.

В минувшем чемпионате клуб занял десятое место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.