Минское "Динамо" - самый посещаемый клуб КХЛ, СКА на втором месте

Минское "Динамо" было признано самым посещаемым клубом за всю историю КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Средняя посещаемость белорусского клуба за 9 лет существования чемпионата составила 10639 зрителей, на втором месте идет СКА – 10457, на третьем – "Йокерит" (10337).

Отметим, что средняя посещаемость ЦСКА составляет 3576 зрителей, что меньше, чем у "Амура" (6891), "Автомобилиста" (4335) и "Витязя" (3088).

В плей-офф самым посещаемым клубом также стало минское "Динамо". В среднем на матчи зубров с "Локомотивом" приходили 15086 зрителей, 100-процентная заполняемость арены. На втором месте также ожидаемо оказался СКА (12342, 100,3 процента), на третьем – "Барыс" (9794, 84,2 процента).