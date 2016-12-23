Минское "Динамо" с минимальным счетом обыграло "Авангард"

Минское "Динамо" на выезде нанесло поражение "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:0. По ходу матча с тренерской скамейки был удален наставник омичей Федор Канарейкин. Нападающий "Авангарда" Владимир Соботка не смог доиграть матч. Во втором периоде 29-летний чех попал под силовой прием Мэтта Эллисона, который был удален до конца встречи за "атаку в область головы и шеи".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Динамо" (Минск) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Павлович – 7 (бол., Матерухин, Граньяни), 17:11 – 0:1.

Вратари: Фурх (57:51) – Скривенс.

Штраф: 38 – 35.

Броски: 35 (6+12+17) – 22 (9+11+2).

Судьи: Морозов, Франо.

23 декабря. Омск. "Арена Омск".