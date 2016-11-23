17:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Минское "Динамо" расторгло контракт с защитником Лингле

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Минское "Динамо" расторгло контракт с защитником Шарлем Лингле по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. Лингле был внесен в список отказов, а после того как ни один клуб КХЛ не сделал ему контрактное предложение, нападающий был командирован в "Динамо-Молодечно".

Шарль Лингле провел в составе "Динамо-Минск" 175 матчей в КХЛ, включая игры плей-офф. В 175 матчах форвард набрал 112 очков: 42 гола и 70 результативных передач.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-sharlem-lingle-rastorgnut/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ралпачан Фляйшманъ

да и на самом деле он Линье. ну да ладно, хоть не Чарльз Линглет, как лет пять назад.

19:13

Pan_Ahinski

Лингле - нападающий, ребята

17:53

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