Минское "Динамо" расторгло контракт с защитником Лингле

Минское "Динамо" расторгло контракт с защитником Шарлем Лингле по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. Лингле был внесен в список отказов, а после того как ни один клуб КХЛ не сделал ему контрактное предложение, нападающий был командирован в "Динамо-Молодечно".

Шарль Лингле провел в составе "Динамо-Минск" 175 матчей в КХЛ, включая игры плей-офф. В 175 матчах форвард набрал 112 очков: 42 гола и 70 результативных передач.