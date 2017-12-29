Минское "Динамо" расторгло контракт с Матерухиным

Минское "Динамо" расторгло соглашение с нападающим Александром Матерухиным, информирует пресс-служба хоккейного клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В конце октября "Динамо" поместило Матерухина в список отказов, однако он продолжил выступать за минский клуб. В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл в 24 матчах, в которых сделал пять результативных передач.