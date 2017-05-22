Минское "Динамо" расторгло контракт с Лаландом для оптимизации бюджета

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с голкипером Кевином Лаландом. Отмечается, что соглашение с белорусским вратарем прекращено по инициативе клуба.

"Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон. "Динамо" благодарит Кевина за проделанную работу в клубе и национальной сборной и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится на сайте клуба.

В минувшем сезоне 30-летний вратарь провел в регулярном чемпионате КХЛ 6 матчей, при коэффициенте отраженных бросков 89,3, а также один матч в плей-офф Кубка Гагарина. Также в лиге он выступал за такие команды, как ЦСКА и "Витязь". Всего на его счету 175 матчей, 61 победа и процент отраженных бросков 90,7.