Минское "Динамо" расторгло контракт с Денисом Казионовым

Руководство минского "Динамо" приняло решение расстаться с нападающим Денисом Казионовым. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному желанию сторон, без выплаты компенсации.

Генеральный директор команды Дмитрий Басков прокомментировал этот ход следующим образом:

– Мы вели переговоры с представителями Казионова еще буквально накануне. Со стороны клуба было предложение о переподписании контракта на более, на наш субъективный взгляд, адекватных условиях. Однако в ходе переговоров обе стороны пришли к обоюдному решению – расторгнуть контракт без выплаты компенсации со стороны "Динамо".

Благодарим Дениса за работу и желаем ему скорее найти новый клуб. Будем рады вновь видеть его на "Минск-Арене", пусть и в составе соперников.

В текущем сезоне Казионов сыграл 29 матчей в составе "Динамо", в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности "-9". По ходу регулярного чемпионата форвард трижды помещался в список отказов.