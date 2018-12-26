Минское "Динамо" проиграло "Трактору", прервав серию из трех побед подряд

Минское "Динамо" уступило "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2. Победную шайбу в составе клуба из Челябинска забросил нападающий Александр Шаров.

"Динамо" занимает 10-е место на Западе, имея в активе 28 очков. "Трактор" с 41 баллом располагается на 8-й строчке на Востоке.

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"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Минск) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Энлунд - 3 (Щехура, Бэйлен), 23:37 - 1:0. Буйницкий - 10 (Литвинов, Хенкель), 29:51 - 1:1. Шаров - 5 (Рыбаков, Кокуев), 51:28 - 2:1.

Вратари: Судницин - Энрот (58:52).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 23 (9+8+6) - 32 (13+9+10).

Судьи: Морозов, Рогачев.

26 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова. 6975 зрителей.

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