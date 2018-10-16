Минское "Динамо" проиграло московскому "Динамо", потерпев седьмое поражение подряд

Минское "Динамо" потерпело поражение от одноименного московского клуба со счетом 1:3. Для клуба из столицы Белоруссии этот проигрыш стал седьмым подряд.

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"Динамо" (Минск) - "ХК Динамо" (Москва) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Осипов - 2 (Хохлов), 28:32 - 1:0. Шипачев - 5, 34:37 - 1:1. Индрашис - 7 (А. Алексеев), 54:45 - 1:2. А. Алексеев - 3 (п.в., Сидляров, Индрашис), 58:21 - 1:3.

Вратари: Энрот (57:56 - 58:21, 59:16) - Бочаров.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 21 (7+11+3) - 27 (5+11+11).

Судьи: Беляев, Наумов.

16 октября. Минск. "Минск-Арена".