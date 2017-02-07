Минское "Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя"

Минское "Динамо" в серии буллитов обыграло "Витязь" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе минчан по шайбе забросили Александр Кулаков, Роб Клинкхаммер и Илья Шинкевич, а победный бросок в послематчевой серии на свой счет записал Аарон Палушай. У "Витязя" отличились Миро Аалтонен, Алексей Копейкин и Роман Горак. Отметим, что голкипер подмосковной команды Игорь Сапрыкин отразил 33 броска из 36.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место, на седьмой строчке располагается "Витязь". Отметим, что это поражение прервало восьмиматчевую серию побед клуба из Подольска в "регулярке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Витязь" (Подольск) – 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кулаков - 5 (бол., Петтерссон), 9:28 - 1:0. Клинкхаммер - 19 (бол., Кулаков), 19:51 - 2:0. Аалтонен - 18 (бол., Ержабек), 25:58 - 2:1. Копейкин - 21 (бол., Аалтонен, Ержабек), 31:08 - 2:2. Шинкевич - 4 (Петтерссон, Коробов), 38:04 - 3:2. Горак - 14 (бол., Кемпе, Копейкин), 40:34 - 3:3.

Победный буллит: Палушай.

Вратари: Скривенс - Сапрыкин.

Штраф: 37 - 26.

Броски: 36 (12+11+7+6) - 30 (10+10+7+3).

Судьи: Наумов, Раводин.

7 февраля. Минск. Минск-Арена.