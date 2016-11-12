Минское "Динамо" прервало серию поражений в игре с "Амуром"

Минское "Динамо" на своем льду обыграло "Амур" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По шайбе забросили Роб Клинкхаммер, Андрей Степанов и Евгений Ковыршин. Эта победа стала для "зубров" первой в последних шести играх. Хабаровчане потерпели шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Амур" (Хабаровск) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Клинкхаммер - 13 (Костицын, Павлович), 10:52 - 1:0. Степанов - 8 (Павлович, Китаров), 14:39 - 2:0. Ковыршин - 5 (бол., Эллисон, Степанов), 34:08 - 3:0.

Вратари: Скривенс - Метсола (Андрюхов, 34:08).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 27 (10+14+3) - 17 (7+2+8).

Судьи: Васильев, Фатеев.

12 ноября. Минск. Минск-Арена.