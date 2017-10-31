Минское "Динамо" прервало пятиматчевую победную серию "Спартака"

Минское "Динамо" дома по буллитам обыграло "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу хозяевам принес точный бросок нападающего Егора Шаранговича. 3 (1+2) очка на свой счет записал форвард белорусской команды Андрей Степанов. У проигравших 2 (1+1) балла за результативность у Александра Хохлачева.

Отметим, что для минчан эта победа стала второй кряду. Также команда из Белоруссии прервала пятиматчевую победную серию красно-белых.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Спартак" (Москва) - 5:4 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)

31 октября. Минск. Минск-Арена.