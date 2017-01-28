Минское "Динамо" прервало победную серию "Барыса"

Минское "Динамо" обыграло "Барыс" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе белорусского клуба голами отметились Александр Павлович и Никита Мицкевич. У гостей отличился Брэндон Боченски.

Для минчан это победа стала третьей кряду, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, "Барыс" прервал победную четырехматчевую серию и располагается на пятой строчке "Востока".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" – "Барыс" – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Павлович – 9 (Матерухин, Степанов), 10:24 – 1:0. Мицкевич – 1 (Степанов, Ковыршин), 33:50 – 2:0. Боченски – 15 (бол., Доус, Даллмэн), 38:54 – 2:1.

Вратари: Скривенс – Карлссон (58:47).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 29 (12+13+4) – 25 (5+10+10).

Судьи: Гофман, Оленин.