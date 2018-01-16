Минское "Динамо" потерпело третье поражение подряд, проиграв "Амуру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" проиграло "Амуру" – 0:2.

В составе хабаровчан заброшенными шайбами отличились Томаш Зогорна и Олег Ли, набравший два (1+1) очка. Отметим, что данное поражение стало для минчан третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Амур" (Хабаровск) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Зогорна – 11 (бол., Ли, Бывальцев), 5:58 – 0:1. Ли – 10 (Хабаров, Атюшов), 18:59 – 0:2.

Вратари: Энрот (58:46) – Метсола.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 34 (7+14+13) – 18 (9+3+6).

Судьи: Гусев, Кулаков.

16 января. Минск. Минск-Арена.

Турнирная таблица – здесь