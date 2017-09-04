Минское "Динамо" потерпело шестое поражение подряд, уступив "Северстали"

"Северсталь" дома одержала победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Отметим, что для белорусской команды это поражение стало шестым подряд и четвертым - в основное время. Череповчане, напротив, после четырех проигранных матчей на старте одержали вторую победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Минск) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Чернов - 1 (бол., Бумагин), 3:04 - 1:0. Павлович - 2, 50:41 - 1:1. Вовченко - 1 (мен., Трубачев), 54:34 - 2:1.

Вратари: Гудачек - Энрот (58:20 - 58:47, 59:00 - 59:43, 59:47).

Штраф: 8 - 57.Броски: 25 (11+6+8) - 29 (6+16+7).

Судьи: Комаров, Морозов.

4 сентября. Череповец. Ледовый дворец.