Минское "Динамо" потерпело четвертое поражение подряд, проиграв "Куньлуню"

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" проиграло "Куньлуню" – 1:3. В составе пекинцев шайбы забросили Жильбер Брюле, Кори Кейн и Кайл Чипчура. За минчан отличился Джастин Фонтэйн.

Данное поражение стало для "зубров" четвертым подряд. "Куньлунь", потерявший шансы на выход в плей-офф, прервал серию без побед, которая составляла три игры к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Куньлунь" (Пекин) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Брюле – 15 (бол., Блэкер), 3:52 – 0:1. Фонтэйн – 10 (Коробов, Граньяни), 36:32 – 1:1. Кейн – 12 (Йип, Воробей), 37:56 – 1:2. Чипчура – 4 (Брюле), 38:34 – 1:3.

Вратари: Энрот (35:57 – 36:32, 59:02) – Хелльберг.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 48 (14+17+17) – 26 (9+11+6).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

18 января. Минск. Минск-Арена.

Турнирная таблица – здесь