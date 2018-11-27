Минское "Динамо" подписало пробный контракт с Алексеем Терещенко

Минское "Динамо" заключило пробное соглашение с 37-летним нападающим Алексеем Терещенко. Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды. До сегодняшнего дня форвард находился без контракта.

Алексей Терещенко родился 16 декабря 1980 года в Можайске, и является воспитанником московского "Динамо". Чемпион мира 2008, 2009 и 2012 годов выступал за столичный клуб с 1998 по 2005 и с 2014 по 2018 годы. Также в составе казанского "Ак Барса" он дважды завоевывал Кубок Гагарина в сезонах 2008/09 и 2009/10. Является двукратным чемпионом России (2005, 2008).