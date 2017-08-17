Минское "Динамо" подписало экс-игрока "Флориды" и "Виннипега"

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с нападающим Куинтоном Хауденом. О сроках соглашения с 25-летним хоккеистом не сообщается. В составе белорусского клуба он будет выступать под 21-м номером.

Отмечается, что уже сегодня игрок прилетит в Минск.

Всего Хауден провел 97 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе таких команд, как "Флорида" и "Виннипег". На его счету 10 голов и 7 голевых передач. В лиге АХЛ он набрал 99 (39+60) очков в 207 встречах.