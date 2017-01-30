Минское "Динамо" победило "Йокерит" и продлило победную серию

Минское "Динамо" обыграло "Йокерит" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметились Фредрик Петерссон, Роб Клинкхаммер и Марк-Андре Граньяни. Эта победа стала для белорусской команды четвертой кряду, а "Йокерит" третий матч из последних пяти проведенных.

"Динамо" идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, финский клуб занимает восьмую строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Динамо" (Минск) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Петтерссон – 9 (бол., Клинкхаммер, Эллисон), 14:16 – 0:1. Клинкхаммер – 17 (мен., Готовец, Скривенс), 18:05 – 0:2. Граньяни – 4 (мен., п.в., Граборенко), 58:45 – 0:3.

Вратари: Запольски (57:22 – 58:45) – Скривенс.

Штраф: 4 – 12.

Броски: 36 (10+14+12) – 24 (8+13+3).

Судьи: Балушка, Одиньш.