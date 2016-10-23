19:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Минское "Динамо" победило "Сочи"

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Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Сочи" - 5:2. В составе минского клуба хет-трик оформил нападающий Роб Клинкхаммер.

Отметим, что "Динамо" прервало серию "Сочи" из шести побед кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Сочи" - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы: Эллисон - 8 (Гаврус, Устиненко), 11:58 - 1:0. Клинкхаммер - 8 (бол., Лисовец, Костицын), 18:48 - 2:0. Гаврус - 5 (Стась, Павлович), 25:11 - 3:0. Клинкхаммер - 9 (мен.), 31:52 - 4:0. Морозов - 2 (бол., Толпеко), 51:51 - 4:1. Клинкхаммер - 10 (бол., Эллисон, Степанов), 58:40 - 5:1. Захарчук - 7 (Мамашев), 59:04 - 5:2.

Вратари: Скривенс - Барулин (Шикин, 31:52).

Штраф: 12 - 37.

Броски: 33 (11+14+8) - 18 (4+5+9).

Судьи: Оленин, Раводин.

23 октября. Минск. Минск-Арена.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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