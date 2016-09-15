Минское "Динамо" победило одноклубников и Риги

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победило одноклубников из Риги со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Мэтт Эллисон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Рига) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ковыршин - 3 (Лингле, Граньяни), 38:40 - 1:0. Дарзиньш - 2 (Фрейбергс, Индрашис), 43:25 - 1:1. Эллисон - 2 (бол., Костицын, Граньяни), 60:41 - 2:1.

Вратари: Скривенс - Седлачек.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 28 (9+13+5+1) - 14 (4+8+2+0).

Судьи: Беляев, Сергеев.

15 сентября. Минск. Минск-Арена.