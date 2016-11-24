Минское "Динамо" победило одноименный клуб из Риги

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло одноименный клуб из Риги со счетом 4:1. Для минчан это четвертая победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) - 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Голы: Матерухин - 16 (бол., Эллисон), 6:42 - 0:1. Павлович - 4 (Эллисон, Граньяни), 6:56 - 0:2. Комаров - 4 (Коробов, Граньяни), 16:38 - 0:3. Лисовец - 2 (бол.), 33:06 - 0:4. Бичевскис - 4 (бол., К. Редлихс, Индрашис), 46:11 - 1:4.

Вратари: Калныньш (Седлачек, 16:38, 56:52 - 59:43) - Скривенс.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (6+10+12) - 29 (15+8+6).

Судьи: Гебеи, Раводин.

24 ноября. Рига. Арена Рига.