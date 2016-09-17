Минское "Динамо" победило "Кузню"

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ победило новокузнецкий "Металлург" со счетом 4:2.

В составе минское команды отличились Роб Клинкхаммер, Ник Бэйлен, Сергей Костицын и Александр Матерухин. У "Металлурга" голы забили Игнат Земченко и Евгений Виксна.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Металлург" (Новокузнецк) – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Голы: Земченко – 3 (бол., Комаристый, Лебедев), 3:37 – 0:1. Клинкхаммер – 2 (бол., Эллисон, Бэйлен), 14:12 – 1:1. Виксна – 1 (бол., Первышин, Семенов), 46:00 – 1:2. Бэйлен – 1 (бол., Клинкхаммер, Ковыршин), 47:37 – 2:2. Костицын – 1 (бол., Граньяни), 49:28 – 3:2. Матерухин – 2 (бол., п.в.), 59:16 – 4:2.

Вратари: Скривенс – Кареев (57:08 – 57:46, 59:10).

Штраф: 14 – 12.

Броски: 31 (14+8+9) – 16 (4+4+8).

Судьи: Морозов, Цыплаков.

17 сентября. Минск. Минск-Арена.