Минское "Динамо" по буллитам обыграло "Йокерит"

Минское "Динамо" на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Йокерит" в серии буллитов. Победный бросок на счету нападающего Александра Матерухина.

Эта победа стала для минской команды третьей подряд и позволила оторваться от финнов на два очка в турнирной таблице.

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"Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Регин - 11 (бол., О`Нилл, Йормакка), 4:34 - 0:1. Матерухин - 15 (бол., Ковыршин, Эллисон), 6:56 - 1:1. Геноуэй - 5 (Кулда), 9:47 - 1:2. Эллисон - 13 (бол., Ковыршин), 53:13 - 2:2.

Победный буллит: Матерухин.

Вратари: Скривенс - Запольски.

Штраф: 20 - 8.

Броски: 27 (7+10+9+1) - 33 (10+13+7+3).

Судьи: Гашилов, Рогачев.

22 ноября. Минск. Минск-Арена.