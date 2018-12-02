19:50 | Хоккей — КХЛ

Минское "Динамо" по буллитам обыграло "Витязь"

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Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло "Витязь" - 4:3 Б. Победный буллит исполнил Денис Казионов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Динамо" (Минск) - 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Блум - 1 (Когалев, Китаров), 2:45 - 0:1. Уиркош - 4 (бол., Блум), 6:54 - 0:2. Гривик - 8 (бол., Кокарев, Евсеенков), 19:37 - 1:2. Буйницкий - 7 (бол., Лисовец, А. Костицын), 36:38 - 1:3. Семин - 11 (бол., Аалтонен, Мозик), 40:57 - 2:3. Потехин - 2 (Моисеев), 42:51 - 3:3.

Нереализованный буллит: Аалтонен (Витязь), 9:01 (Вратарь).

Победный буллит: Казионов.

Вратари: Ортио - Карнаухов.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (11+9+6+3) - 28 (14+6+7+1).

Судьи: Бирин, Соин.

2 декабря. Подольск. ЛД "Витязь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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