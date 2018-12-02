Минское "Динамо" по буллитам обыграло "Витязь"

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло "Витязь" - 4:3 Б. Победный буллит исполнил Денис Казионов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Динамо" (Минск) - 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Блум - 1 (Когалев, Китаров), 2:45 - 0:1. Уиркош - 4 (бол., Блум), 6:54 - 0:2. Гривик - 8 (бол., Кокарев, Евсеенков), 19:37 - 1:2. Буйницкий - 7 (бол., Лисовец, А. Костицын), 36:38 - 1:3. Семин - 11 (бол., Аалтонен, Мозик), 40:57 - 2:3. Потехин - 2 (Моисеев), 42:51 - 3:3.
Нереализованный буллит: Аалтонен (Витязь), 9:01 (Вратарь).
Победный буллит: Казионов.
Вратари: Ортио - Карнаухов.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 29 (11+9+6+3) - 28 (14+6+7+1).
Судьи: Бирин, Соин.
2 декабря. Подольск. ЛД "Витязь".
Дополнительная информация
Загрузка...