Минское "Динамо" переиграло "Ак Барс" со счетом 3:2

Команда из столицы Белоруссии одержала победу на своем льду над "Ак Барсом". Минчане выиграли со счетом 3:2.

После первого периода хозяева повели 2:0. Шайбы забросили форварды Алексей Терещенко и Сергей Костицын. Вторая двадцатиминутка прошла без голов, а в начале третьего игрового отрезка "Ак Барс" сократил отставание. Точный бросок оказался на счету Иржи Секача. Но Дмитрий Буйницкий на 45-й минуте восстановил разницу в две шайбы. Роб Клинкхаммер ближе к концу основного времени забросил вторую шайбу "Ак Барса", но на большее гостей не хватило.

Таким образом, минское "Динамо" набрало 28 очков в 40 матчах. Команда Андрея Сидоренко осталась на 10-й строчке в Западной конференции. А "Ак Барс" не смог приблизиться к идущему первым на Востоке "Автомобилисту". На счету подопечных Зинэтулы Билялетдинова 64 балла, они отстают от уральцев на 5 пунктов.

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"Динамо" (Минск) - "Ак Барс" (Казань) - 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы: Терещенко - 2 (А. Костицын, Блум), 1:07 - 1:0. С. Костицын - 4 (бол., А. Костицын, Лисовец), 16:11 - 2:0. Секач - 18 (бол., Азеведо), 40:36 - 2:1. Буйницкий - 9 (А. Костицын, Терещенко), 44:50 - 3:1. Клинкхаммер - 14 (бол., Постма, Зарипов), 52:26 - 3:2.

Вратари: Энрот - Подъяпольский (59:10).

Штраф: 30 - 14.

Броски: 26 (12+7+7) - 35 (10+17+8).

Судьи: Кислов, Овчинников.

24 декабря. Минск. "Минск-Арена".

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