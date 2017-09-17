Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Магниткой"

Минское "Динамо" обыграло магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что белорусский клуб по ходу встречи проигрывал со счетом 0:3. "Магнитка" потерпела третье поражение подряд.

В составе победителей по 3 очка набрали Александр Павлович (2+1) и Марк-Андре Граньяни (0+3), две шайбы забросил Александр Китаров, гол у Евгения Лисовца. В составе гостей отличились Ян Коварж, Мэтт Эллисон и Ярослав Косов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:3 (0:1, 0:2, 5:0)

Голы: Коварж - 2 (бол., Мозякин), 2:58 - 0:1. Эллисон - 6 (Шос, Филиппи), 23:39 - 0:2. Косов - 2 (бол., Коварж, Григоренко), 36:00 - 0:3. Китаров - 2 (Павлович, Волков), 46:28 - 1:3. Павлович - 3 (Дюков, Хенкель), 48:48 - 2:3. Китаров - 3 (Граньяни), 52:55 - 3:3. Лисовец - 3 (Скилле, Граньяни), 59:15 - 4:3. Павлович - 4 (Граньяни), 59:59 - 5:3.

Вратари: Энрот - Кошечкин (59:34 - 59:59).

Штраф: 8 - 22.

Броски: 31 (10+8+13) - 24 (10+6+8).

Судьи: Гусев, Наумов.

17 сентября. Минск. Минск-Арена.