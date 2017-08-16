Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Ак Барсом"

Минское "Динамо" в серии буллитов обыграло "Ак Барс" (3:2 Б) в матче предсезонного турнира Кубок "Латвийской железной дороги". Отметим, что белорусский клуб по ходу встречи проигрывал со счетом 0:2 после голов Иржи Секача и Василия Токранова.

"Динамо" отыгралось благодаря дублю Евгения Ковыршина. Победный буллит на счету нападающего Роба Клинкхаммера.

Кубок "Латвийской железной дороги"

"Динамо" (Минск) – "Ак Барс" (Казань) – 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Секач – 3 (мен., Ландер, Марков), 9:25 – 0:1. Токранов – 1 (Глинкин), 33:24 – 0:2. Ковыршин – 1 (бол., Клинкхаммер), 49:48 – 1:2. Ковыршин – 2 (Лисовец), 57:27 – 2:2.

Победный буллит: Клинкхаммер.

Вратари: Энрот – Билялов.

Судьи: Балодис, Одиньш.

16 августа. Рига. "Арена Рига".