Минское "Динамо" одержало третью победу подряд, обыграв "Кузню"

Минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло новокузнецкий "Металлург" (2:0). Шайбы в составе победителей забросили нападающие Роб Клинкхаммер и Евгений Ковыршин. Вратарь гостей Бен Скривенс провел шестой сухой матч в сезоне, отразив 19 бросков.

Минская команда добилась третьей победы подряд и после 40 матчей делит пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции с "Локомотивом", у которого игра в запасе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Динамо" (Минск) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Клинкхаммер - 16 (бол., Эллисон), 12:05 - 0:1. Ковыршин - 7 (мен., Клинкхаммер), 40:33 - 0:2.

Вратари: Подъяпольский (56:41 - 57:06, 57:29 - 58:49, 59:29 - 59:48) - Скривенс.

Штраф: 20 - 14.

Броски: 19 (5+2+12) - 50 (16+13+21).

Судьи: Ансонс, Гебеи.

19 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.