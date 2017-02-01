Минское "Динамо" одержало пятую победу подряд, обыграв "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" обыграло "Автомобилист" со счетом 3:2. Минчане одержали пятую победу подряд. "Автомобилист" потерпел второе поражение к ряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Динамо" (Минск) – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Чесалин – 5 (Коукал), 23:37 – 1:0. Палушай – 4 (бол.), 28:45 – 1:1. Матерухин – 22 (Клинкхаммер), 32:40 – 1:2. Павлович – 10 (мен., п.в., Стась), 58:21 – 1:3. Чайковски – 5 (бол., Симаков), 59:48 – 2:3.
Вратари: Сохатский (58:13 – 58:21) – Скривенс.
Штраф: 10 – 54.
Броски: 31 (11+8+12) – 29 (10+16+3).
Судьи: Кулаков, Соин.
1 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".