Минское "Динамо" одержало победу над "Слованом"

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке обыграло "Слован". Эта победа позволила белорусской команде выйти на седьмое место в Западной конференции. Словаки продолжают занимать 12-ю позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Слован" (Братислава) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Лисовец - 4 (Клинкхаммер, Готовец), 24:48 - 1:0. Росандич - 2 (Петраш), 44:13 - 1:1. Матерухин - 19 (Хенкель, Комаров), 45:06 - 2:1. Кулаков - 4 (Павлович), 56:58 - 3:1. Клинкхаммер - 15 (п.в.), 59:23 - 4:1.

Вратари: Скривенс (24:24 - 24:48) - Браст (58:36 - 29:23).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 26 (6+11+9) - 27 (16+6+5).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

6 декабря. Минск. Минск-Арена.