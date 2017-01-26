Минское "Динамо" обыграло "Югру"

Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Югру" (4:1). Дублем в составе хозяев отметился нападающий Мэтт Эллисон.

После 51 матча в регулярном чемпионате КХЛ команда Крэйга Вудкрофта занимает 6-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, имея в активе 87 очков. "Югра" с 59 очками после 53-х встреч занимает предпослденее место на "Востоке".

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Регулярный чемпионат

"Динамо" Мн (Минск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Эллисон - 15 (бол., Петтерссон), 2:08 - 1:0. Двуреченский - 3, 28:15 - 1:1. Эллисон - 16 (Петтерссон, Палушай), 46:26 - 2:1. Граборенко - 2 (Стась, Матерухин), 48:49 - 3:1. Готовец - 1 (Костицын, Ковыршин), 54:21 - 4:1.

Вратари: Лаланд - Шарыченков.

Штраф: 13 - 25.

Броски: 37 (7+16+14) - 11 (0+5+6).

Судьи: Наумов, Щенев.

26 января. Минск. Минск-Арена.