Минское "Динамо" обыграло "Сочи"

Минское "Динамо" победило "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Теему Пулккинен.

Клуб из Минска занимает 12-е место на Западе, имея в активе 16 очков. "Сочи" с с 27 баллами располагается на 6-й строчке.

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"Сочи" (Сочи) - "Динамо" (Минск) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Шмелев - 3 (мен., Ю. Александров), 7:04 - 1:0. Ковыршин - 3 (бол., Лисовец, Хенкель), 12:26 - 1:1. Пулккинен - 8 (бол.), 21:05 - 1:2.

Вратари: Шикин (58:35) - Энрот.

Штраф: 16 - 16.

Броски: 41 (11+16+14) - 20 (7+9+4).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

6 ноября. Сочи. ДС "Большой".

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