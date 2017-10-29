Минское "Динамо" обыграло рижское в овертайме

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло рижское в овертайме - 2:1. Победный гол на свой счет записал нападающий Джастин Фонтейн.

Минчане прервали серию из трех поражений подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коробов - 1 (Лингле, Китаров), 24:02 - 0:1. Бичевскис - 1 (М. Редлихс, Салмела), 31:53 - 1:1. Фонтэйн - 6 (Граньяни), 60:20 - 1:2.

Вратари: Калныньш - Энрот.

Штраф: 18 - 8.

Броски: 15 (6+6+3+0) - 32 (8+15+8+1).

Судьи: Белов, Соин.

29 октября. Рига. Арена Рига.