Минское "Динамо" обыграло московское

Минское "Динамо" на своем льду нанесло поражение московским одноклубникам в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Обе команды набрали по 32 очка в турнирной таблице Западной конференции, но у минчан сыграно на четыре матча меньше.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Динамо" (Москва) – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Матерухин – 8 (Хенкель, Крайчек), 3:46 – 1:0. Степанов – 5, 11:51 – 2:0.

Вратари: Скривенс – Еременко (59:23).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 22 (11+4+7) – 23 (9+7+7).

Судьи: Комаров, Одиньш.

8 октября. Минск. Минск-Арена.