Минское "Динамо" обыграло "Куньлунь" и прервало серию поражений

Минское "Динамо" в серии буллитов оказалось сильнее "Куньлуня" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победный бросок на счету Аарона Палушая. Также в составе минчан голами отметились Евгений Лисовец и Фредрик Петтерссон. У хозяев отличились Томми Тайми и Шон Коллинс.

"Динамо" прервало трехматчевую серию поражений и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, "Куньлунь" идет на седьмом месте на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Динамо" Мн (Минск) - 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Коллинс - 8 (мен., Рау), 10:00 - 1:0. Петтерссон - 8 (бол., Эллисон, Граньяни), 16:21 - 1:1. Тайми - 1 (Рау), 17:07 - 2:1. Лисовец - 5 (бол., Павлович, Костицын), 34:55 - 2:2.

Победный буллит: Палушай.

Вратари: Кархунен - Скривенс (59:59 - 60:00).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 30 (12+6+9+3) - 44 (10+15+15+4).

Судьи: Наумов, Оскирко.