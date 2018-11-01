Минское "Динамо" обыграло "Куньлунь"

"Динамо" (Минск) выиграло у "Куньлуня" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Евгений Лисовец, Куинтон Хауден, Дмитрий Буйницкий и Денис Казионов. У китайского клуба единственную шайбу забросил Тэйлор Бек.
"Динамо" с 14 очками занимает последнее, 12-е место в Западной конференции. У "Куньлуня" 22 очка и десятое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Минск) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Лисовец - 3 (бол., Хенкель, Степанов), 34:54 - 1:0. Хауден - 4 (Пулккинен, Знахаренко), 36:53 - 2:0. Буйницкий - 3 (Волков, Дроздов), 43:26 - 3:0. Бек - 8 (Лаюнен, Граньяни), 51:18 - 3:1. Казионов - 4 (Хауден, Когалев), 54:17 - 4:1.
Вратари: Энрот - Браст.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 24 (6+12+6) - 31 (6+6+19).
Судьи: Гофман, Кулев.
1 ноября. Минск. "Минск-Арена".
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