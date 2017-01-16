Минское "Динамо" обыграло "Адмирал", Китаров и Дрозд набрали по два очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" потерпел поражение от минского "Динамо" - 3:5. По два очка в составе динамовцев набрали нападающие Сергей Дрозд и Александр Китаров. Отметим, что данная победа для клуба из Белоруссии стала второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Минск) - 3:5 (1:3, 1:2, 1:0)

Голы: Палушай - 2 (Эллисон, Лисовец), 2:49 - 0:1. Китаров - 4 (Степанов, Волков), 3:43 - 0:2. Граньяни - 2 (Матерухин, Дрозд), 11:10 - 0:3. Плотников - 4, 11:29 - 1:3. Степанов - 14 (Волков, Китаров), 20:48 - 1:4. Саюстов - 9 (бол.), 28:36 - 2:4. Стась - 6 (Дрозд), 36:08 - 2:5. Макаренко - 5, 49:21 - 3:5.

Вратари: Третьяк (Серебряков, 3:43, 58:43) - Скривенс.

Штраф: 12 - 34.

Броски: 43 (19+9+15) - 32 (12+14+6).

Судьи: Одиньш, Сергеев.

16 января. Владивосток. "Фетисов Арена".