Минское "Динамо" нанесло московскому "Динамо" четвертое поражение кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" победило в гостях московское "Динамо" со счетом 2:1. В составе минчан по разу забили Евгений Ковыршин, за хозяев шайбу забросил Дастин Бойд.

Отметим, что для москвичей это поражение стало четвертым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бойд - 5 (Хиетанен, Салминен), 23:38 - 1:0. Ковыршин - 4 (бол., Степанов, Граньяни), 28:50 - 1:1. Волков - 1 (Павлович), 54:01 - 1:2.

Вратари: Еременко (58:08) - Энрот.

Штраф: 12 - 20.

Броски: 34 (2+19+13) - 26 (6+8+12).

Судьи: Виганд, Наумов.

6 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.