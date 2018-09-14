Минское "Динамо" дома уступило "Сочи"

ХК "Сочи" на выезде обыграл минское "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Шон Коллинз и Эрик О'Делл.

У минчан единственный гол в активе Тему Пулккинена. "Динамо" с двумя очками на последнем месте в Западной конференции. У сочинцев семь очков и пятое место.

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"Динамо" (Минск) - "Сочи" – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Бочаров - 2 (бол., О`Делл), 9:20 - 0:1. Пулккинен - 3 (Павлович), 34:03 - 1:1. Коллинс - 2 (Старков), 54:26 - 1:2. О`Делл - 1 (п.в.), 59:54 - 1:3.

Вратари: Энрот (59:19 - 59:54) - Барулин.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 17 (2+11+4) - 27 (7+10+10).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

14 сентября. Минск. "Минск-Арена".