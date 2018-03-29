Министр спорта Самарской области: "Вопрос возвращения "Лады" в КХЛ должен решаться большими частными компаниями"

Министр спорта Самарской области, вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин отметил, что клуб может вернуться в КХЛ только при поддержке крупных частных инвесторов. В среду совет директоров КХЛ принял решение не включать "Ладу" в состав участников турнира в следующем сезоне.

– Первый раз нас выкинули, потому что арена не соответствовала (требованиям лиги), но регион построил арену, а теперь нас выкинули, потому что спортивные результаты низкие, – цитирует ТАСС Шляхтин. – При этом очень большая часть финансирования – бюджетная, но как иначе? У нас ведь нет каких-то якорных спонсоров и компаний, которые могли бы полностью взять на себя нагрузку по содержанию профессионального хоккейного клуба, и область взяла на себя эти обязательства. Конечно, если денег не будет, то, естественно, никто в КХЛ возвращаться не будет, этот вопрос в большой степени должен решаться серьезными компаниями, которые должны наш хоккей поддержать.

"Лада" – это больше, чем хоккей для Тольятти, это школа, история и традиции. Если ставить какие-то критерии, то они, например, сейчас и в легкой атлетике пишутся, где требуют от нас признания доклада Макларена (расследование главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в российском спорте). Мое мнение, что четыре года, которые дали "Ладе", являются недостаточным сроком: первый год – это вообще становление, второй год – закрепление, третий сезон – уже ситуация более-менее, а теперь вот все.