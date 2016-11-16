16:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Министерство спорта планирует внести изменения в приказ о числе легионеров

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Министерство спорта России намерено внести поправки в приказ об ограничении числа легионеров в хоккее. Как говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, на данном этапе начато общественное обсуждение этих правок. Суть их не уточняется. Общественное обсуждение продлится до 30 ноября.

Отметим, что действующее положение по лимиту на легионеров в хоккее действует с сентября 2015 года. Оно подразумевает ограничение в пять легионеров в заявке на матч, их них не более одного вратаря.

Дополнительная информация

http://regulation.gov.ru/projects#npa=59034

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