Миловзоров вернулся в "Сибирь"

"Сибирь" и "Автомобилист" договорились о переходе 31-летнего нападающего Егора Миловзорова , информирует официальный сайт новосибирского клуба. Хоккеист является воспитанником "Сибири", сыграл за родную команду 237 матчей.

Кроме того, в его карьере были "Динамо" (Москва), "Югра" и "Нефтехимик", за который он провел шесть сезонов. В конце сезона-2013/14 Миловзоров переходил в "Ак Барс", однако, сыграл всего 10 матчей и вернулся в Нижнекамск.

Из "Нефтехимика" форвард вернулся в "Сибирь" в сезоне-2016/17, летом 2017 перебрался в Екатеринбург, где и находился по настоящее время.

Статистика текущего сезона: 30 матчей, 13 очков (5+8), показатель полезности +8.