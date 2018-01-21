Миловзоров сломал ребро в матче с "Сибирью"

Нападающий "Автомобилиста" Егор Миловзоров получил перелом ребра в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (0:3), сообщает пресс-служба команды. У 30-летнего игрока также повреждено легкое.

"У Егора Миловзорова перелом ребра и повреждено легкое, насколько серьезно, пока неизвестно, поэтому он остается в Новосибирске", – говорится в сообщении "Автомобилиста" в Твиттере.

Форвард в этой встрече провел в первом периоде одну минуту и три секунды, после чего отправился в раздевалку и больше на льду не появился.

В текущем сезоне Миловзоров набрал 25 (13+12) очков в 42 матчах.