Миловзоров сломал ребро в матче с "Сибирью"

Нападающий "Автомобилиста" Егор Миловзоров получил перелом ребра в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (0:3), сообщает пресс-служба команды. У 30-летнего игрока также повреждено легкое.
"У Егора Миловзорова перелом ребра и повреждено легкое, насколько серьезно, пока неизвестно, поэтому он остается в Новосибирске", – говорится в сообщении "Автомобилиста" в Твиттере.
Форвард в этой встрече провел в первом периоде одну минуту и три секунды, после чего отправился в раздевалку и больше на льду не появился.
В текущем сезоне Миловзоров набрал 25 (13+12) очков в 42 матчах.
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https://twitter.com/IHCAvtomobilist/status/955078518077050881
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