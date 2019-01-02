Миловзоров подписал трехлетний контракт с "Сибирью"

"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о заключении нового контракта с нападающим Егором Миловзоровым. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на три года, предыдущий контракт истекал в апреле 2019 года.

– Я уже не первый раз возвращаюсь в "Сибирь" из другого клуба и понимаю, что те ощущения, которые испытываю здесь – невозможно получить больше нигде, – цитирует сайт "Сибири" Миловзорова. – То, как меня принимают здесь болельщики, команда, руководство и персонал – по-настоящему бесценно и непередаваемо.

Вернувшись в Новосибирск в декабре, я отчетливо почувствовал, что задолжал родному городу и команде, и понял, что хочу остаться здесь, чтобы приносить пользу клубу, помогать добиваться высоких задач, дарить положительные эмоции родным и близким и всем нашим болельщикам. Уверен, что за время своей карьеры я накопил немало опыта, который поможет нам в этом.

Напомним, что Миловзоров перешел в "Сибирь" по ходу сезона и "Автомобилиста". В составе клуба из Новосибирска он провел 6 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Всего за сезон – 15 (6+9) очков в 36 встречах.​