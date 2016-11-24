Милош Ржига: "Важно, что "Слован" дважды выстоял в формате "три на пять"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига похвалил своих игроков за уверенную игру в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (4:1).

– Мы серьезно готовились, разбирали с игроками видео, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Ржигу. – Ребята выполнили задачу играть активно, несмотря на очередные три травмы защитников. Нужно было действовать высоко, обороняться и терпеть. Ребята сегодня выполнили задачу. И очень важно, что дважды выстояли в формате "три на пять".