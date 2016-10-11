Милош Ржига: "В овертайме "Словану" улыбнулась удача, потому что мы ее заслужили"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (3:2 ОТ) выразил удовлетворение победой. Специалист подчеркнул, что его команда заслужила успех в этой встрече.

– Доволен двумя очками, но недоработали до конца, боялись в концовке, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Ржиги. – Пропустили сегодня только в большинстве, в овертайме нам улыбнулась удача, потому что мы ее заслужили.

– Почему в данный момент команда находится за пределами кубковой восьмерки?

– В начале сезона у нас были проблемы: три звена оказались разбиты, игроки уезжали играть в сборные, получили травмы. Сейчас идет процесс возвращения игроков в строй. У нас очень сложный календарь: за первую часть регулярного чемпионата сыграли всего семь матчей дома. Сегодня мы четыре раза играли в меньшинстве, сами имели большинство только раз. На выезде не хватает уверенности, что можем победить. Надо с этим бороться.