19:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Милош Ржига: "В некоторых моментах "Слован" был лучше "Югры"

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Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (1:2) отметил, что его команда была лучше соперника в некоторых эпизодах. По его словам, чешский клуб в этом поединке подвела реализация моментов.

- У нас было достаточно моментов, чтобы победить, - приводит пресс-служба "Югры" слова Ржиги. - Если забивать на выезде один гол, как можно думать о победе? Мы сделали две ошибки, не скажу, что плохие, но соперник сразу ими воспользовался. Игра сравнялась во втором периоде, но в некоторых моментах мы все же были лучше. 

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1768

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