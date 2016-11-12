Милош Ржига: "В некоторых моментах "Слован" был лучше "Югры"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (1:2) отметил, что его команда была лучше соперника в некоторых эпизодах. По его словам, чешский клуб в этом поединке подвела реализация моментов.

- У нас было достаточно моментов, чтобы победить, - приводит пресс-служба "Югры" слова Ржиги. - Если забивать на выезде один гол, как можно думать о победе? Мы сделали две ошибки, не скажу, что плохие, но соперник сразу ими воспользовался. Игра сравнялась во втором периоде, но в некоторых моментах мы все же были лучше.