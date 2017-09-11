Милош Ржига: "У "Слована" пока нет звена, которое бы взяло ответственность на себя"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от "Адмирала" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что рад одному заработанному баллу. Он также добавил, что в команде пока нет звена, которое могло бы взять ответственность на себя.

– Во втором периоде опять начали делать ошибки, стали терять шайбу, позволили хозяевам ходить в контратаки и закрывать нас в нашей зоне, – приводит пресс-служба "Слована" слова Ржиги. – В третьем периоде начали лучше. Рады, что завоевали одно очко. Буллиты – это удача и мастерство, у нас пока такого мастерства нет. У нас достаточно мастеров, но пока нет лидера, нет звена, которое взяло бы ответственность на себя.